Le infrastrutture aiutano la crescita, ma il nostro Paese è troppo indietro (Di venerdì 9 luglio 2021) Esiste da sempre una stretta correlazione tra un'efficace progettualità infrastrutturale e una maggiore competitività e benessere del tessuto produttivo nazionale. Proprio su questo tema, una recente analisi del Centro Studi Divulga ha evidenziato come l'Italia, nonostante la spinta propulsiva del commercio, risulti ahimè prima in Europa per quanto concerne il gap tra domanda e offerta (investimenti) d'interventi infrastrutturali. La conferma arriva anche da uno studio curato dal «World Economic Forum», che monitora il livello di competitività delle economie mondiali valutando anche il livello delle infrastrutture, il quale evidenzia che l'Italia si è collocata nel 2019 al ...

