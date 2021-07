Le condizioni di Mertens preoccupano il Napoli | quanto starà fuori

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 9 luglio 2021) L'edizione odierna del Corriere dello Sport concede spazio alla situazione legata a Dries. Come ha puntualizzato ieri in conferenza stampa il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, il folletto belga proverà ad incontrare il nuovo allenatore e riabbracciare i compagni con un blitz sulle Dolomiti. Per il resto, rispetterà l'assoluto riposo dovuto alle suefisiche: reduce dall'intervento di stabilizzazione della spalla sinistra, dovrà osservare un mese di riposo forzato prima di potersi dedicare alla riabilitazione per rimettersi in sesto. Ciò significa che Dries non sarà presente né al ritiro di Dimaro né a quello di Castel di Sangro ...