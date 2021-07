L' Azzurra Basket Lanciano conquista due titoli regionali

(Di venerdì 9 luglio 2021) L'didue. Le ragazze si sono laureate campionesse nella categoria Under 13 femminile. I ragazzi, invece, hanno vinto il torneo Under 15 Silver. 'Un'...

L'di Lanciano conquista due titoli regionali. Le ragazze si sono laureate campionesse nella categoria Under 13 femminile. I ragazzi, invece, hanno vinto il torneo Under 15 Silver. 'Un'...... Allevi, Tentori e Bernardi sono state battute per 85 - 70 sul campo del Capri Ilfemminile ...return match della finale playoff di serie B infatti la squadra campana trascinata dall'ex...Si avvicinano i Giochi Olimpici di Tokyo. I 12 Azzurri selezionati dal CT Meo Sacchetti si ritroveranno all’Acqua Acetosa di Roma lunedì 12 luglio per continuare la preparazione in ...Una sfida sempre più vincente. Sia sul piano prettamente sportivo che su quello della crescita personale: quattro atleti della società Basket4ever di ...