Lazio, visite mediche e ritiro per Felipe Anderson: il ritorno del brasiliano è pronto (Di venerdì 9 luglio 2021) Felipe Anderson svolgerà domani le visite mediche poi sarà pronto per il ritiro e per cominciare la sua seconda avventura alla Lazio Domani le visite mediche, poi il ritiro ad Auronzo di Cadore. Felipe Anderson è pronto per ricominciare l’avventura alla Lazio. L’accordo col West Ham è stato trovato: la società biancoceleste vantava un credito di 3 milioni con gli inglesi, quindi un trasferimento quasi a zero; sulla futura rivendita, però, dovranno agli ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021)svolgerà domani lepoi saràper ile per cominciare la sua seconda avventura allaDomani le, poi ilad Auronzo di Cadore.per ricominciare l’avventura alla. L’accordo col West Ham è stato trovato: la società biancoceleste vantava un credito di 3 milioni con gli inglesi, quindi un trasferimento quasi a zero; sulla futura rivendita, però, dovranno agli ...

