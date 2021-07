Lavoro | Cgil | Gkn chiude la fabbrica di Firenze | 422 licenziati

(Di venerdì 9 luglio 2021) La multinazionale Gknil proprio stabilimento di Campi Bisenzio () e apre la procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri 422 dipendenti. Lo rende noto Daniele Calosi, ...

... tuona Daniele Calosi , segretario generale della Fiomdi Firenze e Prato. "Un comportamento ... se c'è ne fosse bisogno " sottolinea Calosi " che i datori divogliono che il costo di questa ...... denunciano dalla Fiomdi Padova e Udine. 'Eppure manca la volontà di invertire la rotta e, ... dove sono le risorse destinate alla prevenzione degli incidenti e per la salute nei luoghi di?'..."Una doccia fredda terribile stamattina. La Gkn di Campi Bisenzio ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri dipendenti, ...CAMPI BISENZIO - Mattinata di caos, oltre che per il traffico, anche alla Gkn di Campi Bisenzio. Ore frenetiche quelle di questa mattina su cui sono ...