Latini (SACE): Con SACE Export e Made in Italy saranno i driver fondamentali della ripartenza dell’Italia (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – “Parlando di futuro e di ripartenza dell’Italia, non si può non parlare di Made in Italy e di Export. L’eccellenza delle imprese italiane – dal cosiddetto “Bello e Ben Fatto” a tutta la meccanica strumentale e la componentistica – e la nostra proiezione sui mercati internazionali sono da sempre una grande risorsa per il nostro Sistema Paese e un driver fondamentale per la nostra economia” ha dichiarato Pierfrancesco Latini, Amministratore delegato di SACE, in occasione del suo intervento al 50° Convegno Nazionale Giovani ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – “Parlando di futuro e di, non si può non parlare diine di. L’eccellenza delle imprese italiane – dal cosiddetto “Bello e Ben Fatto” a tutta la meccanica strumentale e la componentistica – e la nostra proiezione sui mercati internazionali sono da sempre una grande risorsa per il nostro Sistema Paese e unfondamentale per la nostra economia” ha dichiarato Pierfrancesco, Amministratore delegato di, in occasione del suo intervento al 50° Convegno Nazionale Giovani ...

Advertising

GIConfindustria : La sostenibilità è già nel solco degli investimenti delle imprese. Per questo @SACEgroup è scesa in campo a support… - gibariebat : RT @marzy83: Latini AD @SACEgroup ci aspettiamo una ripresa a doppia cifra del fatturato estero. la #Storiafutura riparte dall'export ital… - lamescolanza : Latini (SACE): Con SACE Export e Made in Italy saranno i driver fondamentali della ripartenza dell’Italia… - MIIDE_official : RT @GIConfindustria: La sostenibilità è già nel solco degli investimenti delle imprese. Per questo @SACEgroup è scesa in campo a supporto d… - IlariaCaporali : RT @GIConfindustria: La sostenibilità è già nel solco degli investimenti delle imprese. Per questo @SACEgroup è scesa in campo a supporto d… -