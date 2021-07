Latina, “l’Italia va in finale”: Festa dentro i cassoni del tir (Di venerdì 9 luglio 2021) Martedì 6 luglio, l‘Italia è approdata in finale agli europei di calcio. Tuttavia, qualcuno non ha saputo contenere la gioia. A Latina, centinaia di persone si sono riversate nelle vie del centro, in particolare in piazza del Popolo. Il tir in centro Intorno all’una di notte ha destato particolare scalpore l’arrivo, da via Emanuele Filiberto, di un grosso autoarticolato che trasportava nei cassoni decine e decine di persone, tra cui molti giovanissimi, ammassate ed in Festa per l’esito della partita. La Digos ha individuato il conducente, un 50enne del capoluogo, e nei suoi confronti la Polizia Stradale ha elevato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) Martedì 6 luglio, l‘Italia è approdata inagli europei di calcio. Tuttavia, qualcuno non ha saputo contenere la gioia. A, centinaia di persone si sono riversate nelle vie del centro, in particolare in piazza del Popolo. Il tir in centro Intorno all’una di notte ha destato particolare scalpore l’arrivo, da via Emanuele Filiberto, di un grosso autoarticolato che trasportava neidecine e decine di persone, tra cui molti giovanissimi, ammassate ed inper l’esito della partita. La Digos ha individuato il conducente, un 50enne del capoluogo, e nei suoi confronti la Polizia Stradale ha elevato ...

