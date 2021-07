Latina e provincia, anticipo seconda dose: ecco quando e con quale vaccino (Di venerdì 9 luglio 2021) seconda dose del vaccino anticipata, senza prenotazione, per chi ha fatto la prima agli open-day del 15 e 16 maggio a Latina e Formia. La comunicazione arriva direttamente dalla Asl di Latina, che informa “tutti coloro che hanno effettuato la prima dose di vaccino AstraZeneca negli Open-day di Latina e Formia nei giorni 15 e 16 maggio che potranno effettuare il richiamo, senza prenotazione, come di seguito indicato“: Over 60 Date • I° dose Astrazeneca 15 maggio II° dose Astrazeneca 10 luglio • I° ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021)delanticipata, senza prenotazione, per chi ha fatto la prima agli open-day del 15 e 16 maggio ae Formia. La comunicazione arriva direttamente dalla Asl di, che informa “tutti coloro che hanno effettuato la primadiAstraZeneca negli Open-day die Formia nei giorni 15 e 16 maggio che potranno effettuare il richiamo, senza prenotazione, come di seguito indicato“: Over 60 Date • I°Astrazeneca 15 maggio II°Astrazeneca 10 luglio • I° ...

