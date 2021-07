Lascia o raddoppia, Pfizer rilancia: “Necessaria la terza dose. Chiediamo autorizzazione” (Di venerdì 9 luglio 2021) Pfizer non Lascia, raddoppia. Anzi, triplica. Sì, perché l’azienda che ha fatturato milioni grazie al Covid ci ha preso gusto e ora vuole anche la terza dose. E spiegano che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l’Ema nella Ue, l’autorizzazione per la terza dose del vaccino anti Covid. Come spiega affaritaliani.it, “la casa farmaceutica pensa all’inoculazione aggiuntiva dopo i dati di sperimentazioni”. I dati, citati dall’azienda, mostrerebbero “il forte aumento del livello di anticorpi: una ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 9 luglio 2021)non. Anzi, triplica. Sì, perché l’azienda che ha fatturato milioni grazie al Covid ci ha preso gusto e ora vuole anche la. E spiegano che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l’Ema nella Ue, l’per ladel vaccino anti Covid. Come spiega affaritaliani.it, “la casa farmaceutica pensa all’inoculazione aggiuntiva dopo i dati di sperimentazioni”. I dati, citati dall’azienda, mostrerebbero “il forte aumento del livello di anticorpi: una ...

