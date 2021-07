L' arma segreta dell' Italia | chi prepara lo schema decisivo

(Di venerdì 9 luglio 2021) Gianni Vio lavorava in banca ma ha mollato tutto per buttarsi nel mondo del calcio. Ora lavora nello staff di Mancini ed è il mago sugli schemi direttamente da calcio di punizione

Advertising

fattoquotidiano : Dopo la fallita “spallata” e la frenata dei vaccini, Figliuolo estrae l’arma segreta: “Santa Rita ci farà uscire da… - Sciambarella : @Francescovic17 @Sicilianodoc73 Io ho l’arma segreta… mia mamma - prest0nlogan : RT @ansol75: 60 mila inglesi, Wembley,la regina,il principino,il calcio che torna a casa,tutto pronto per il loro delirio...ma tu hai l'arm… - alessiadaniele8 : RT @aleterla: Sfoderiamo l'arma segreta. - CiaobyDany : RT @aleterla: Sfoderiamo l'arma segreta. -

Ultime Notizie dalla rete : arma segreta

il Giornale

L' Italia di Roberto Mancini è una macchina perfetta: dal ct, ai suoi giocatori fino ad arrivare ai membri del suo staff, tutti fanno la loro parte e cercano di dare il loro prezioso contributo alla ...La nuova "" per lavorare in sicurezza è contraddistinta dalla tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet, una speciale rete a maglie larghe che rende la calzatura ...Gianni Vio lavorava in banca ma ha mollato tutto per buttarsi nel mondo del calcio. Ora lavora nello staff di Mancini ed è il mago sugli schemi direttamente da calcio di punizione ...Viaggio alla scoperta del Buddismo. Ne parlano due dei quattro libri da leggere della settimana. Spazio, naturalmente, al vincitore del premio Strega 2021.