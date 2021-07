Lahm sul Guardian | l’Italia è un fantastico mix di catenaccio e Guardiolismo

(Di venerdì 9 luglio 2021)di Mancini è una creatura mitologica: mezza Guardiola e mezza. Un mix che piace moltissimo a tutti. All’estero soprattutto. La critica è ormai unanime: questo è l’Europeo del melting pot tattico. E la Nazionale lo rappresenta meravigliosamente. Anche per Philipp, che sulsi sofferma sul concetto: “La squadra di Roberto Mancini ha dimostrato di essere un gruppo molto solido con un approccio chiaro. Combina la vecchia virtù italiana del difendere, particolarmente necessaria nella semifinale contro la Spagna, con componenti internazionali nella parte avanzata. Non fa affidamento sul ...

napolista : 'Sono andati oltre la tradizione. Tatticamente, sono il meglio che il torneo ha offerto' -

Ultime Notizie dalla rete : Lahm sul

ilnapolista

...- 0 della GermaniaPortogallo nella loro prima partita di UEFA Euro 2012. In seguito, ha ricevuto molti riconoscimenti per la sua esibizione. Hummels, insieme ai compagni di squadra Philipp, ...... Germania - Grecia 4 - 2 Quando Giorgios Samaras ha pareggiato il vantaggio di Philippdieci ... Il rigorefinale di Dimitris Salpingidis è stata una magra consolazione. Quella è stata la ...Il campione del mondo: "Sono andati oltre la tradizione. Tatticamente, sono il meglio che il torneo ha offerto" ...Marco Tardelli esorta i calciatori gay: "Devono essere liberi di fare coming out". La risposta del campione del Mondo 1982 alla posizione del belga Meunier.