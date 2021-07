La torta due gusti senza burro. Buonissima e con solo 180 calorie! (Di venerdì 9 luglio 2021) La torta due gusti senza burro. Buonissima e con solo 180 calorie. Cucinare può rivelarsi un’esperienza molto divertente e anche gratificante, sia per noi stessi che per la gioia che possiamo regalare alle altre persone. La ricetta di oggi, la torta due gusti senza burro, da questo punto di vista è un’occasione da non perdere. Ci si diverte a prepararla, è morbidissima, è senza burro e può andare bene anche se si fa la dieta. Che si vuole di più? Ma veniamo alla ricetta, come di consueto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 9 luglio 2021) Laduee con180 calorie. Cucinare può rivelarsi un’esperienza molto divertente e anche gratificante, sia per noi stessi che per la gioia che possiamo regalare alle altre persone. La ricetta di oggi, ladue, da questo punto di vista è un’occasione da non perdere. Ci si diverte a prepararla, è morbidissima, èe può andare bene anche se si fa la dieta. Che si vuole di più? Ma veniamo alla ricetta, come di consueto ...

Advertising

Scomodino : @nullitaparziale Bellissimo. C’è pure la versione italiana ed è allucinante, vidi la prima puntata e su tre coppie… - marika_donne : RT @Maricinque5: Usare cupcakes come torta di compleanno è una cosa tutta loro e se ci fate caso Serkan ha in entrambe una camicia quasi de… - Alessia92809945 : al mio compleanno farò una cringiata assurda sulla torta vi prego non prendetela come cosa Larry, è solo perché li… - Franpesca_ : Situazione sentimentale: @SimoDeMeuron non ha voluto dividere la torta perché è troppo piccola per due. - nosoyikerr : Uno, te lo ficco nel culo. Due, fai schifo. Tre, l'ho messo al contrario per te. Quattro, lo metto nella tua stanza… -