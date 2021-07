La testata a Materazzi | il rigore di Grosso | 15 anni fa l' Italia sul tetto del mondo

Advertising

elena_ele6 : RT @MICHELESIMONEit: #9luglio 2006, 15 anni fa. Una notte indimenticabile: il gol di Materazzi, la testata di Zidane, il rigore di Grosso,… - littlemixftlodo : RT @IandofIantsov: 15 anni fa vincevamo i Mondiali, okay, questo vuol dire 15 anni da MATERAZZI È CADUTO PERCHÉ HA PRESO UNA TESTATA LA TES… - MICHELESIMONEit : #9luglio 2006, 15 anni fa. Una notte indimenticabile: il gol di Materazzi, la testata di Zidane, il rigore di Gross… - yessoymoi : Vi sblocco un ricordo:'Materazzi è caduto perché ha preso una testata La testata gliel'ha data Zinedine Zinedine Z… - mikysunny02 : MATERAZZI È CADUTO PERCHÈ HA PRESO UNA TESTATA LA TESTATA GLIEL'HA DATA ZINEDINE ZINEDINE ZIDANE [...] E VINCIAMO N… -

A Berlino, il 9 luglio 2006 l'Italia di Marcello Lippi batte la Francia ai rigori e conquista il quarto titolo mondiale della sua storia: a 15 anni di distanza le emozioni sono ancora vive... la redenzione dicon la rete del pareggio (la seconda del difensore nella competizione), i supplementari infiniti vissuti in apnea, ladi Zizou e il conseguente cartellino rosso, i ...Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Marco Materazzi, ex difensore centrale, tra le altre, di Inter e nazionale, dice la sua su Italia-Inghilterra, match conclusivo dell'Europeo: "Domenica ...Materazzi, ex difensore dell'Inter e fresco nuovo membro di Interspac, ha introdotto questa mattina il match tra Italia e Inghilterra ...