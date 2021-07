La "Testa di orso" di Leonardo venduta per 8,8 milioni di sterline (Di venerdì 9 luglio 2021) La “Testa di orso” di Leonardo da Vinci è stata venduta per 8,8 milioni di sterline (10milioni e 327mila euro) dalla casa d’aste londinese Christie’s. Si tratta del disegno leonardesco più costoso mai finito sul mercato, ha superato anche il record dello studio di ‘Cavallo e cavaliere’, battuto sempre da Christie’s, nel 2001, per 8.143.750 sterline. Resta sconosciuta, al momento, l’identità dell’acquirente. Lo studio approfondito della Testa dell’animale, che misura appena 7 x 7 cm, è uno degli otto disegni superstiti di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) La “di” dida Vinci è stataper 8,8di(10e 327mila euro) dalla casa d’aste londinese Christie’s. Si tratta del disegno leonardesco più costoso mai finito sul mercato, ha superato anche il record dello studio di ‘Cavallo e cavaliere’, battuto sempre da Christie’s, nel 2001, per 8.143.750. Resta sconosciuta, al momento, l’identità dell’acquirente. Lo studio approfondito delladell’animale, che misura appena 7 x 7 cm, è uno degli otto disegni superstiti di ...

