"Gestione dei liquami, produzione di mangime ed emissioni di metano: questi tre settori, da soli, costituiscono il 75% dell'impatto ambientale di un litro di latte. Ed è su questi che è necessario lavorare". A dirlo è Davide Tonon, Food&Beverege leed di Quantis Italia, durante l'incontro "La sfida della sostenibilità nella filiera dei latticini" nella Sala dei Convegni del Palazzo Soragna a Parma. "L'impatto del settore dell'allevamento sul benessere ambientale del nostro pianeta è enorme – ha continuato Simone Pedrazzini, direttore di Quantis Italia -: si parla di 52 tonnellate di C02 annualmente emesse a livello globale, il 15% dell'impatto ambientale totale: quasi quanto quello del settore dei ...

La sfida della sostenibilità nella filiera dei latticini

