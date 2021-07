La retorica roboante della Meloni | ' Vogliono fare campagna elettorale usando i gay come scudi umani'

globalistIT : - ppagani : @tedeschini Ma la stracca retorica patriottarda di questo sommario inzuppato, come in tutti i media oggi, nella mel… -

Ultime Notizie dalla rete : retorica roboante

Globalist.it

La Capa di Fratelli di Italia fa scarica barile e spalleggia Orban, così come con l'educazione sessuale, vietata nelle scuole, anche il ddl Zan ha avuto la stessa sorte: per lei la colpa è della ...Com'è l'umore in vista dell'E3 2021 Laè un'arte splendida e confidiamo in lei perché crei ... che tutti esibiscano performance straordinarie e che ci ritroviamo a commentare l'E3 più...La capa di Fratelli d'Italia spalleggia Orban: "Il governo ungherese ha varato una legge anti lgbtqi che è stata condannata dalla Ue. Da qui a dire che è una legge omofoba ce ne passa” ...