(Di venerdì 9 luglio 2021) Per Cristina Gramolini,nazionale di, il ddl Zan così come è non va bene perché minaccia i diritti delle donne e crea confusione e problemi

Advertising

repubblica : Ddl Zan, la presidente di Arcilesbica Gramolini: 'Legge sbagliata sull'identità di genere, bisogna cambiare' - gayit : DDL Zan, la presidente di #Arcilesbica applaude Renzi: 'È una cattiva legge, minaccia i diritti delle donne'… - giusy34287793 : RT @dangdaide: Adesso i PD5S ci spiegheranno che anche la presidente di ArciLesbica è una omofoba che vuole fare un favore a Salvini, giust… - RenatoSavoia : Qualcuno avverta Fedez Ddl Zan, la presidente di Arcilesbica Gramolini: 'Legge sbagliata sull'identità di genere,… - PaoloGir33 : La presidente di Arcilesbica demolisce il ddl Zan: 'Da cambiare' -

Ultime Notizie dalla rete : presidente Arcilesbica

Ladi, infatti, ha evidenziato che senza modifiche potrebbe verificarsi il caso che "chi critica le persone che vanno all'estero a fare la Gpa" (in sostanza la pratica dell'..."Questo conflitto sulla legge Zan mi addolora", dice Cristina Gramolini,nazionale di. "Io sono attivista lesbica da una vita, ho 58 anni, insegno in un liceo, ma è da quando facevo la supplente che so cos'è la paura: di essere discriminata, ...Dalla presidente di Arcilesbica nazionale, Cristina Gramolini, arriva la richiesta di modifiche al ddl Zan, come proposto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Italia Viva. Dalla presidente dell’ ...Per Cristina Gramolini, presidente nazionale di Arcilesbica, il ddl Zan così come è non va bene perché minaccia i diritti delle donne e crea confusione e problemi ...