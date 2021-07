La petizione (un po’ confusa) promossa dalla pornostar Sasha Grey per chiedere giustizia per Umberto e Greta (Di venerdì 9 luglio 2021) La tragedia di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti – i due giovani travolti da un motoscafo sul Lago di Garda nella notte del 19 giugno scorso – ha colpito tante persone. Tra queste, anche la pornostar Sasha Grey che, a quanto pare, era molto amica di Umberto Garzarella. Per questo motivo, sui suoi canali social, l’attrice è molto attiva per far sì che si possa avere giustizia per Sasha e Umberto. A questo scopo, sta rilanciando una petizione – partita da un sottoscrittore terzo su Change.org – per ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 luglio 2021) La tragedia diGarzarella eNedrotti – i due giovani travolti da un motoscafo sul Lago di Garda nella notte del 19 giugno scorso – ha colpito tante persone. Tra queste, anche lache, a quanto pare, era molto amica diGarzarella. Per questo motivo, sui suoi canali social, l’attrice è molto attiva per far sì che si possa avereper. A questo scopo, sta rilanciando una– partita da un sottoscrittore terzo su Change.org – per ...

BlackPostItalia : RT @CasalesAndrea: @BrunaKolaMece ci ha raccontato un po' del progetto @BlackPostItalia e della loro petizione per una nuova legge sulla ci… - CasalesAndrea : @BrunaKolaMece ci ha raccontato un po' del progetto @BlackPostItalia e della loro petizione per una nuova legge sul… - Andrea_DIF : Petizione per rendere 'pooo po po po po pooo po' con Copyright per il popolo italiano così solo noi la possiamo can… - icanalwaysdream : Petizione per abolire le camicie. Per favore. Vi supplico. Non se ne po più. - sweetcupcvke : Petizione per togliere photoshop alle larries per un po' ? Cioè non è che io posso piange ogni volta -

Ultime Notizie dalla rete : petizione po’ FONNI.+Continuano+le+azioni+a+favore+del+recupero+della+Chiesa+di+San+Giovanni+e+dell%27ex+Poa labarbagia.net