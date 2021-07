La pandemia ha accentuato le patologie psichiatriche lievi e medie (Di venerdì 9 luglio 2021) Tra gli effetti collaterali del covid ci sono ansia, fobia, autoisolamento. , mentre quelle gravi sono rimaste per lo più stabili. L’allarme viene dato da Enrico Zanalda, direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Asl To3. “Ci sono stati casi di persone che disinfettavano anche le raccomandate comportamenti in sé virtuosi ma che se diventano ossessivi possono influenzare negativamente la vita e devono essere curati”. Si stima un incremento del 30% delle patologie e secondo Zanalda i più colpiti potrebbero essere gli imprenditori. Per contrastare il fenomeno è attivo da pochi giorni sul territorio di Collegno, un progetto europeo contro il suicidio, Eaad Best, che ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 luglio 2021) Tra gli effetti collaterali del covid ci sono ansia, fobia, autoisolamento. , mentre quelle gravi sono rimaste per lo più stabili. L’allarme viene dato da Enrico Zanalda, direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Asl To3. “Ci sono stati casi di persone che disinfettavano anche le raccomandate comportamenti in sé virtuosi ma che se diventano ossessivi possono influenzare negativamente la vita e devono essere curati”. Si stima un incremento del 30% dellee secondo Zanalda i più colpiti potrebbero essere gli imprenditori. Per contrastare il fenomeno è attivo da pochi giorni sul territorio di Collegno, un progetto europeo contro il suicidio, Eaad Best, che ...

