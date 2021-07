La nuova riforma della giustizia è un’offesa alla storia del M5s e ai suoi elettori Ora basta!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 luglio 2021) di Giuliano Checchi La decisione del Movimento 5 Stelle di aderire al governo Draghi è stato un passaggio obbligato. Lo imponeva la situazione di emergenza e la difesa di quei provvedimenti disociale che ci erano costati oltre due anni di duro impegno e mediazioni. Ma ora, davanti a certi eventi, non possiamo che prendere atto che questo non è più un governo di “salvezza nazionale”. Ammesso e non concesso che prima lo fosse. Ieri Draghi ha portato in Cdm la suapenale. Avrebbe potuto dare la precedenza a quellacivile, chiesta a gran voce ...