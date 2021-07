“La nostra unica figlia, la nostra bambina uccisa da due animali” dicono i genitori di Greta (Di venerdì 9 luglio 2021) Nelle parole di Nadia e Raffaele, i genitori di Greta Nedrotti, lo strazio di chi vive un dolore insopportabile e la rabbia nei confronti dei due manager tedeschi alla guida del motoscafo: “È inaccettabile non si siano fermati, lo si fa anche quando si investe un gattino”. Non trovano pace, Nadia e Raffaele, i genitori L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 luglio 2021) Nelle parole di Nadia e Raffaele, idiNedrotti, lo strazio di chi vive un dolore insopportabile e la rabbia nei confronti dei due manager tedeschi alla guida del motoscafo: “È inaccettabile non si siano fermati, lo si fa anche quando si investe un gattino”. Non trovano pace, Nadia e Raffaele, iL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

frafacchinetti : Ciao Raffaella. Per noi rimarrai sempre LA PIÙ GRANDE. Educata, unica e mai fuori posto. Una VERA STAR d’altri tem… - scintillerosse : l'avevo anche già detta questa cosa però ecco aiutaci Valerio sei la nostra unica speranza o quasi - ___sparky____ : RT @callmembare: MI RACCOMANDO DOMENICA DOBBIAMO AVERE FEDE CHIESA COME NOSTRA UNICA RELIGIONE - elisabettap38 : Perche??? Perche @beppe_grillo stai distruggendo il tuo stesso sogno e la nostra unica #speranza di vivere in un Pa… - PierluigiGuidi : Questo incendio ieri sera l'abbiamo visto, non era lontanissimo da casa nostra. Ma i petardi e i fuochi d'artificio… -