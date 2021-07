La mia Amy (Winehouse) (Di venerdì 9 luglio 2021) C’erano frammenti di versi, canzoni non ancora complete, con titoli provvisori che poi cambiavano. Canzoni che sarebbero diventate Wake Up Alone, You Know I’m No Good, Love Is A Losing Game, (che originariamente si intitolava Gutter) e Me And Mr Jones, che parlava di George. La frase “che razza di casino è questo?” gliel’avrò sentita dire un milione di volte… è proprio così che parlava. Scriveva la maggior parte dei testi su un taccuino speciale, un diario di Catwoman con disegni di fumetti retrò e pagine con un ritratto della stessa Catwoman. La prima era quella con uno spazio dove inserire il nome: “Questo diario appartiene a…”. Lei ci scrisse Amy Jade, col suo secondo nome, come si fa a 12 anni. Ci scarabocchiava sfilze di cuoricini e schizzi dei volti di pin-up, il tutto accanto a testi scritti con calligrafia impeccabile. Non era un pasticcio, al contrario: era bellissimo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 luglio 2021) C’erano frammenti di versi, canzoni non ancora complete, con titoli provvisori che poi cambiavano. Canzoni che sarebbero diventate Wake Up Alone, You Know I’m No Good, Love Is A Losing Game, (che originariamente si intitolava Gutter) e Me And Mr Jones, che parlava di George. La frase “che razza di casino è questo?” gliel’avrò sentita dire un milione di volte… è proprio così che parlava. Scriveva la maggior parte dei testi su un taccuino speciale, un diario di Catwoman con disegni di fumetti retrò e pagine con un ritratto della stessa Catwoman. La prima era quella con uno spazio dove inserire il nome: “Questo diario appartiene a…”. Lei ci scrisse Amy Jade, col suo secondo nome, come si fa a 12 anni. Ci scarabocchiava sfilze di cuoricini e schizzi dei volti di pin-up, il tutto accanto a testi scritti con calligrafia impeccabile. Non era un pasticcio, al contrario: era bellissimo.

