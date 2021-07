italianelcuore3 : La Meloni smonta la sinistra sul ddl Zan: 'Usa i gay come scudi umani' ???? ?@ZanAlessandro? ?? ?@GiorgiaMeloni? ?… - DimoraG : Giorgia Meloni: Suor Monia smonta la tassa di Letta. Ascoltatela - Mikepub1 : RT @TwittGiorgio: Cashback annullato, 'favorisce i ricchi'. Draghi smonta la genialita di Conte. Meloni esulta - TwittGiorgio : Cashback annullato, 'favorisce i ricchi'. Draghi smonta la genialita di Conte. Meloni esulta -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni smonta

il Giornale

Comunque lanon è piantata su un "no" ideologico è si è detta pronta a valutare eventuali provvedimenti alternativi: " Vediamo se e come la modificano. Un conto è prevedere aggravanti in caso ...DDL ZAN/ Renzi (con Salvini)per la seconda volta il patto (Ursula) Pd - M5s Per l'ex ... non approvarla significa darla vinta a Salvini che flerta, come la, con Orban e Duda e con quei ...La leader di Fratelli d'Italia smaschera i piani della sinistra: "Fa battaglia politica sulla pelle dei deboli per fare altro, ma molti omosessuali non amano essere oggetto di propaganda" ...Ma era scontato anche che alla fine i grillini l’avrebbero votata: altrimenti si sarebbero trovati isolati e insieme spaccati. Prigionieri non di una strategia ma dell’assenza di qualunque strategia ...