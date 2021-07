La madre di Can Yaman finalmente rompe il silenzio su Diletta Leotta (Di venerdì 9 luglio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sono in Turchia e la madre dell’attore sembra aver accettato quest’unione, come testimonia una foto su Instagram Can YamanCan Yaman e Diletta Leotta sono continuamente sotto i riflettori. Tantissimi i paparazzi alla ricerca di foto esclusive e di scoop sulla loro vita privata. Infatti, pochi giorni fa, la coppia è stata beccata in atteggiamenti intimi, mentre si godevano un pò di relax in barca. Ricordiamo che la modella è partita per la Turchia, e per l’occasione sono stati fatte le presentazioni ufficiali con la famiglia di ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 luglio 2021) Cansono in Turchia e ladell’attore sembra aver accettato quest’unione, come testimonia una foto su Instagram CanCansono continuamente sotto i riflettori. Tantissimi i paparazzi alla ricerca di foto esclusive e di scoop sulla loro vita privata. Infatti, pochi giorni fa, la coppia è stata beccata in atteggiamenti intimi, mentre si godevano un pò di relax in barca. Ricordiamo che la modella è partita per la Turchia, e per l’occasione sono stati fatte le presentazioni ufficiali con la famiglia di ...

Advertising

PericoJones1 : Madre mia can farsa... - reby2020 : @soniamicheli1 @CovinoMonica @GiselleDuchen @SusyMely1 In Turchia le donne, non la maggioranza, sono più occidenta… - mutluolceren : @7rollystone Ma quella non era madre di Can Yaman in DayDreamer? - mavieyes_ : @angelicbaris ma la madre di Can Divit ?? - Socialupmag : Noi dobbiamo ancora riprenderci dall’annuncio del quarto album di Halsey con annessa copertina DA URLO ?????? Mater… -