La Juventus mette nel mirino Paquetà | De Sciglio e Rugani possibili contropartite

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus mette

TUTTO mercato WEB

Allaè stato un percorso molto difficile, anche se alla fine abbiamo vinto il campionato. ... Lodentro in tutte le partite, significa che è contento di ciò che sta vedendo. Mi sembra che ...C'è un retroscena da raccontare su Federico Chiesa, che per due volte ha vinto il premio di miglior giocatore nei match giocati dall'Italia all'Europeo. "Se in Italia nontutti d'accordo (Sacchi lo ha definito un 'un solista che fatica a muoversi con e per la squadra") in Inghilterra sono pazzi di lui. A sostenerlo è il portale calciomercato.com. Gli inglesi lo ...Nuovo nome per il mercato della Juventus, stando a quanto riportato da “Il Sussidiario.net”, i bianconeri sarebbero interessati a Lucas Paquetà, centrocampista classe 1997 del Lione e della nazionale ...Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa: "Luis Alberto dovrà darci spiegazioni. Correa vuole andare, ma sarei felice se cambiasse idea".