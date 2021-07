La finestra di calciomercato del Napoli: un treno ad alta velocità (Di venerdì 9 luglio 2021) Aperta la finestra, di calciomercato estivo, le notizie corrono su un treno ad alta velocità. Il Napoli lavora sul fronte entrate e su quello delle … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 9 luglio 2021) Aperta la, diestivo, le notizie corrono su unad. Illavora sul fronte entrate e su quello delle … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

violanews : #Simy ha ricevuto alcune proposte dall'estero, ma al momento la sua priorità è l'Italia: #Fiorentina e #Udinese all… - psb_original : Rosafio non proseguirà con il Cittadella: nuove pretendenti alla finestra #SerieB - Cucciolina96251 : RT @filoni_diletta: La #Sampdoria avverte la #Juventus: per lasciare partire #Audero, servirà una buona offerta. Sul portiere classe 1997 c… - filoni_diletta : La #Sampdoria avverte la #Juventus: per lasciare partire #Audero, servirà una buona offerta. Sul portiere classe 19… - Cucciolina96251 : RT @CentotrentunoC: #Calciomercato #Cagliari ?? Il #Siviglia avrebbe individuato in #Walukiewicz il suo prossimo obiettivo per la difesa: i… -