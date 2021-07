La finale di Copa America in diretta anche su Eleven Sports (Di venerdì 9 luglio 2021) Sabato notte riflettori accesi su Eleven Sports. Allo stadio Maracanà va in scena l’atto conclusivo della Copa America. Non una partita qualsiasi, molto più di una finale, lo scontro tra l’eccellenza del calcio sudAmericano, Argentina-Brasile. Ad inizio torneo poteva apparire la finale più scontata, ma con gare secche ed una formula così ricca di insidie L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) Sabato notte riflettori accesi su. Allo stadio Maracanà va in scena l’atto conclusivo della. Non una partita qualsiasi, molto più di una, lo scontro tra l’eccellenza del calcio sudno, Argentina-Brasile. Ad inizio torneo poteva apparire lapiù scontata, ma con gare secche ed una formula così ricca di insidie L'articolo

