La fiamma olimpica arriva a Tokyo: cerimonia nello stadio vuoto (Di venerdì 9 luglio 2021) La fiamma olimpica è arrivata a Tokyo dopo la staffetta attraverso il Paese. La cerimonia si è svolta in uno stadio completamente vuoto dopo la decisione del governo di dichiarare lo Stato di emergenza per tutta la durata dei Giochi a causa dell'aumento dei contagi. E così, dopo aver attraversato 46 prefetture del Giappone, a partire dallo scorso marzo, la fiaccola olimpica - contenuta in una lanterna - è giunta a Tokyo con una sobria cerimonia, che segue la decisione del comitato organizzatore di esclude gli spettatori ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 9 luglio 2021) Lata adopo la staffetta attraverso il Paese. Lasi è svolta in unocompletamentedopo la decisione del governo di dichiarare lo Stato di emergenza per tutta la durata dei Giochi a causa dell'aumento dei contagi. E così, dopo aver attraversato 46 prefetture del Giappone, a partire dallo scorso marzo, la fiaccola- contenuta in una lanterna - è giunta acon una sobria, che segue la decisione del comitato organizzatore di esclude gli spettatori ...

