La fascia che tiene lontane le zanzare (Di venerdì 9 luglio 2021) Azzerare l'insidia delle zanzare significa risolvere parte dei fastidi della vita all'aria aperta, in particolare in estate. Le soluzioni per riuscirci sono molte, tuttavia l'eventuale arrivo di un dispositivo capace di alzare uno scudo protettivo invisibile ma efficace nel bloccare gli insetti non può che meritare attenzione. Anche perché non c'è nulla da spruzzare con Wandian, che è un repellente a base vegetale da portare al polso (sembra un orologio nella forma, non lo è nella sostanza), indossare sulla caviglia oppure fissare su uno zaino, o ancora legarlo a un soprammobile quando si è a casa o in ufficio. Facile e sicuro da utilizzare, sfrutta la presa d'aria per ...

