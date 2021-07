“La famiglia si allarga. Io e mio marito…”: l’annuncio di Stefania Orlando (Di venerdì 9 luglio 2021) Fresca di conferma tra i partecipanti del ‘Tale e Quale Show’, Stefania Orlando annuncia ai follower di voler allargare la famiglia. La decisione di partecipare al Grande Fratello Vip si è rivelata corretta per Stefania Orlando. La showgirl ha infatti effettuato un percorso di tutto rispetto all’interno della casa di Cinecittà ed ha conquistato il podio del reality, piazzandosi al terzo posto dopo i due super favoriti Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Per arrivare così avanti dopo quasi sei mesi di permanenza, Stefania ha chiaramente conquistato la simpatia del pubblico, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 luglio 2021) Fresca di conferma tra i partecipanti del ‘Tale e Quale Show’,annuncia ai follower di volerre la. La decisione di partecipare al Grande Fratello Vip si è rivelata corretta per. La showgirl ha infatti effettuato un percorso di tutto rispetto all’interno della casa di Cinecittà ed ha conquistato il podio del reality, piazzandosi al terzo posto dopo i due super favoriti Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Per arrivare così avanti dopo quasi sei mesi di permanenza,ha chiaramente conquistato la simpatia del pubblico, ...

