La fame e la carestia come armi, la denuncia di Oxfam: "Ogni minuto più morti che con la pandemia di Covid" (Di venerdì 9 luglio 2021) Nell'ultimo anno, il numero di persone sull'orlo della carestia nel mondo è cresciuto di sei volte: la fame uccide più della pandemia con 11 persone che rischiano di morire di malnutrizione Ogni minuto, quasi il doppio delle vittime provocate dal Covid 19 che uccide 7 persone al minuto. Vivono in una condizione di insicurezza alimentare 155 milioni di persone, 20 milioni in più rispetto al 2020. La prima causa è la guerra che, sommata a crisi economica e climatica, sta lasciando senza cibo 100 milioni di persone in 23 Paesi.

