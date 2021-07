La domenica delle finali su Sky con Euro 2020 | Wimbledon | Copa America | NBA

Leggi su digital-news

(Di venerdì 9 luglio 2021)11 luglio sarà una giornata da ricordare per lo sport su Sky, dove lo STRAORDINARIO E’ DI CASA. In poco meno di 24 ore, una giornata storica su Sky, con tre sfide di prestigio assoluto e gli Azzurri protagonisti nel tennis e nel calciopeo: da non perdere ledi UEFA, della2021 e di2021, live su Sky e in streaming su NOW.Studi, innovazione, Realtà Aumentata, tecnologia e competenze applicate alla narrazione dell’evento: Sky così racconterà come sempre...