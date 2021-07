La delizia al cioccolato con solo 135 calorie a porzione! (Di venerdì 9 luglio 2021) Seguire una dieta non deve risolversi in una punizione del corpo. Lo facciamo per il nostro bene, non è che siamo entrati in un ordine religioso fatto di eremiti che odiano le delizie della carne, posto che ce ne siano ancora. Insomma, il punto è che anche chi segue una dieta ogni tanto deve usare una valvola di sfogo, ovvero deve potersi concedere un piccolo strappo alla regola. Tra l’altro questo rende più efficace la dieta medesima, perché la trasforma in qualcosa di sopportabile dal punto di vista psicologico. Fatta questa premessa-pistolotto, il dolce di oggi è di quelli che si possono gustare senza patemi, perché hanno poche calorie: 135 a porzione, a essere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 9 luglio 2021) Seguire una dieta non deve risolversi in una punizione del corpo. Lo facciamo per il nostro bene, non è che siamo entrati in un ordine religioso fatto di eremiti che odiano le delizie della carne, posto che ce ne siano ancora. Insomma, il punto è che anche chi segue una dieta ogni tanto deve usare una valvola di sfogo, ovvero deve potersi concedere un piccolo strappo alla regola. Tra l’altro questo rende più efficace la dieta medesima, perché la trasforma in qualcosa di sopportabile dal punto di vista psicologico. Fatta questa premessa-pistolotto, il dolce di oggi è di quelli che si possono gustare senza patemi, perché hanno poche: 135 a porzione, a essere ...

Advertising

morianisergio : @Rossanel_DNA Delizia. Per me, amante del cioccolato, un richiamo irresistibile. A saperlo, due settimane fa ero a… - Giusy48921432 : @Giovanna7514 @lucio_3d Si la faccio spesso com le gocce di cioccolato dentro è una delizia? - FlipRuth : RT @LaCucinadiGioia: Buongiorno e buon sabato ???????????????????????????? #alessia #alessiacake #cake #cake #cakstar #alecake #ale #cakepass #lab… - LaCucinadiGioia : Buongiorno e buon sabato ???????????????????????????? #alessia #alessiacake #cake #cake #cakstar #alecake #ale #cakepass… - fainformazione : VIDEO - Tronchetto Gelato al Cioccolato - Ricetta Facile - Fatto in Casa da Benedetta 'Oggi prepariamo insieme il… -

Ultime Notizie dalla rete : delizia cioccolato Giornata mondiale del Cioccolato: le ricette gustose che fanno bene al cuore e alla mente DELIZIA AL CIOCCOLATO - E' la versione più gustosa della delizia al limone. E PULLECE 'E MONACO - Questi dolci fanno impazzire i più piccoli, si racconta che se consumati nel periodo natalizio e ...

Scoperto quando mangiare cioccolato per avere effetti incredibili sulla vista e prevenire la cataratta Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato le incredibili proprietà contenute nel cioccolato. Infatti non è solo una delizia per il palato, ma è un contenitore di numerose proprietà che interessano il benessere fisico. Addirittura secondo uno studio descritto dai consulenti di ...

La delizia al cioccolato con solo 135 calorie a porzione! NonSoloRiciclo Hausbrandt, il caffè gourmet incontra la grande distribuzione Il brand si affaccia al mondo della grande distribuzione con la volontà di trasferire la propria expertise al consumatore finale.

Dal Circeo il panettone per tutte le stagioni LA NOVITÀChi l'ha detto che il panettone va mangiato solo a Natale? Soffice e goloso può essere un dolce per tutte le stagioni. Estate compresa. Tanto che Lorenza Rizzi del laboratorio ...

AL- E' la versione più gustosa dellaal limone. E PULLECE 'E MONACO - Questi dolci fanno impazzire i più piccoli, si racconta che se consumati nel periodo natalizio e ...Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato le incredibili proprietà contenute nel. Infatti non è solo unaper il palato, ma è un contenitore di numerose proprietà che interessano il benessere fisico. Addirittura secondo uno studio descritto dai consulenti di ...Il brand si affaccia al mondo della grande distribuzione con la volontà di trasferire la propria expertise al consumatore finale.LA NOVITÀChi l'ha detto che il panettone va mangiato solo a Natale? Soffice e goloso può essere un dolce per tutte le stagioni. Estate compresa. Tanto che Lorenza Rizzi del laboratorio ...