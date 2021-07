La conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri alla Lazio (LIVE) (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio Sarri è stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore della Lazio. Di seguito tutte le sue dichiarazioni. Prima della conferenza, viene fatto rivedere il video con cui è stato annunciato Maurizio Sarri. L’addetto stampa fa sapere che è stato il video di una squadra di calcio più visto nel giorno in cui è stato pubblicato. Le prime parole sono di Igli Tare, direttore sportivo: “Voglio ringraziare Inzaghi per i cinque anni trascorsi alla Lazio e gli facciamo i migliori auguri per la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 luglio 2021)è stato presentato income nuovo allenatore della. Di seguito tutte le sue dichiarazioni. Prima della, viene fatto rivedere il video con cui è stato annunciato. L’addettofa sapere che è stato il video di una squadra di calcio più visto nel giorno in cui è stato pubblicato. Le prime parole sono di Igli Tare, direttore sportivo: “Voglio ringraziare Inzaghi per i cinque anni trascorsie gli facciamo i migliori auguri per la ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Domani, 9 luglio alle ore 12:00, presso la sala stampa del centro sportivo della S.S. Lazio, a Formello si terrà… - acmilan : The Coach presents the new season, live on the app! ?? Il Mister presenta la nuova stagione in conferenza stampa, L… - sscnapoli : ?? Domani, giovedì 8 luglio ?? Ore 15:00 ?? Conferenza stampa di presentazione di Mister Spalletti ?? Seguila live… - CorriereUmbria : Italia-Inghilterra, giornalista Rai positivo a Coverciano: conferenza stampa online e ritiro blindato… - zazoomblog : Conferenza stampa Sarri: le parole del nuovo tecnico biancoceleste - #Conferenza #stampa #Sarri: #parole -

Ultime Notizie dalla rete : conferenza stampa A rischio Italia - Inghilterra: 'Giornalista positivo a Coverciano e squadra isolata' Si attendono comunicazioni in merito alla consueta conferenza stampa prevista oggi, potrebbe essere fatta da remoto per sicurezza oppure annullata in attesa di una riorganizzazione, in queste ore il ...

Lazio, parla Sarri: la diretta della conferenza Alle 12 l'appuntamento in sala stampa: ecco la conferenza in diretta. Prende la parola il ds Igli Tare: "Siamo molto contenti e felici di presentare il nuovo allenatore. Ma colgo l'occasione per ...

Carnevali conferenza stampa calciomercato Sassuolo LIVE Sassuolonews.net Lazio, presentazione Sarri: LIVE diretta testuale Alle ore 12, presso la sala stampa del centro sportivo della S.S. Lazio a Formello, al via l'avventura di Maurizio Sarri come allenatore della squadra biancoceleste. La conferenza stampa di presentazi ...

Avis Provinciale Ragusa. Presentata Campagna Estate 2021 Si è svolta la Conferenza Stampa dell’Avis Provinciale Ragusa sulla Campagna Estate 2021 per promuovere il dono del sangue in occasione della stagione estiva. Erano presenti: il Presidente Provinciale ...

Si attendono comunicazioni in merito alla consuetaprevista oggi, potrebbe essere fatta da remoto per sicurezza oppure annullata in attesa di una riorganizzazione, in queste ore il ...Alle 12 l'appuntamento in sala: ecco lain diretta. Prende la parola il ds Igli Tare: "Siamo molto contenti e felici di presentare il nuovo allenatore. Ma colgo l'occasione per ...Alle ore 12, presso la sala stampa del centro sportivo della S.S. Lazio a Formello, al via l'avventura di Maurizio Sarri come allenatore della squadra biancoceleste. La conferenza stampa di presentazi ...Si è svolta la Conferenza Stampa dell’Avis Provinciale Ragusa sulla Campagna Estate 2021 per promuovere il dono del sangue in occasione della stagione estiva. Erano presenti: il Presidente Provinciale ...