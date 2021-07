La carica degli oriundi (Di sabato 10 luglio 2021) L’Argentina è una colonia inglese di italiani che parlano spagnolo, questo tra i più vieti luoghi comuni della xenofobia sudamericana viene talora rovesciato nell’altro secondo cui un argentino è un italiano che parla spagnolo ma pensa di essere un inglese. «Oriundo» è comunque la parola che, deducendo per etimologia l’origine, si applica da un secolo agli italiani di ritorno, specie i calciatori, figli e nipoti di quanti fra Ottocento e Novecento dovettero migrare nelle Americhe, in primis Argentina e Brasile. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 luglio 2021) L’Argentina è una colonia inglese di italiani che parlano spagnolo, questo tra i più vieti luoghi comuni della xenofobia sudamericana viene talora rovesciato nell’altro secondo cui un argentino è un italiano che parla spagnolo ma pensa di essere un inglese. «Oriundo» è comunque la parola che, deducendo per etimologia l’origine, si applica da un secolo agli italiani di ritorno, specie i calciatori, figli e nipoti di quanti fra Ottocento e Novecento dovettero migrare nelle Americhe, in primis Argentina e Brasile. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

