«La cannabis ha una storia profonda di relazione con le culture umane» (Di venerdì 9 luglio 2021) «Calabria in fiore» è il festival della canapa che si svolgerà dal 9 all'11 luglio nel parco Robinson di Rende, popoloso comune nei pressi di Cosenza. È organizzato dall'associazione Entropia che gestisce da anni il Dipartimento Autogestito Multimediale nell'università di Arcavacata. Saranno tre giornate per la «riscoperta e la valorizzazione della canapicoltura in Calabria attraverso l'arte e la scienza», cofinanziate da tutte le istituzioni, dall'Ue alla Regione. Produttori ed appassionati si ritroveranno con docenti ed esperti per dar vita a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

