La borsa di Tokyo chiude in calo | Nikkei - 0 | 63%

(Di venerdì 9 luglio 2021) Chiusura in ribasso per ladi. Ilha terminato gli scambi con undello 0,63%, a 27.940 punti, su timori per la ripresa della pandemia. 9 luglio 2021

Agenzia ANSA

L'indice Nikkei 225 delladicede lo 0,73%, smorzando le perdite, dopo essere capitolato di quasi il 2%, scontando il sentiment negativo presente sull'azionario globale e lo stato di emergenza dichiarato nuovamente ...Ha prevalso il segno meno davanti agli indici diin Asia e Pacifico nell'ultimo giorno della settimana di contrattazioni per il moltiplicarsi ...e in attesa del G20 di Venezia hanno ceduto( ...Ha prevalso il segno meno davanti agli indici di Borsa in Asia e Pacifico nell'ultimo giorno della settimana di contrattazioni per il moltiplicarsi dei contagi da variante Delta del coronavirus. (ANSA ...(Teleborsa) - Giornata no per le borse asiatiche che chiudono gli scambi in pesante ribasso a causa del rapido diffondersi della variante Covid, che ha costretto il comitato olimpico dei Giochi ad imp ...