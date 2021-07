La beffa Covid per il telecronista della Nazionale: contagiato a Wembley, non andrà alla finale (Di venerdì 9 luglio 2021) A due giorni dalla finale di Euro 2020 a Wembley, scatta l’allerta Covid nel ritiro della Nazionale italiana. Tre casi di positività sono emersi nello staff della Rai che segue gli Azzurri: in particolare, risulta positivo il telecronista Alberto Rimedio. contagiato a Wembley, non andrà a Londra per la finale. Gli altri due casi riguardano tecnici della Rai. Per precauzione, oggi 9 luglio il ritiro di Coverciano sarà chiuso a tutta la stampa. Domani, 10 luglio, poi la ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) A due giorni ddi Euro 2020 a, scatta l’allertanel ritiroitaliana. Tre casi di positività sono emersi nello staffRai che segue gli Azzurri: in particolare, risulta positivo ilAlberto Rimedio., nona Londra per la. Gli altri due casi riguardano tecniciRai. Per precauzione, oggi 9 luglio il ritiro di Coverciano sarà chiuso a tutta la stampa. Domani, 10 luglio, poi la ...

