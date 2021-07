Komen Italia e Città Metropolitana Roma, nuova tappa tour carovana prevenzione (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – La Città Metropolitana di Roma Capitale e la Susan G. Komen Italia annunciano la nuova tappa del tour della carovana della prevenzione che, grazie all’ausilio della nuova Unità Mobile di prevenzione senologica inaugurata lo scorso dicembre, consentirà l’offerta di esami clinico-strumentali gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno. L’Unità Mobile della carovana della prevenzione è allestita con strumenti tecnologici di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021)– LadiCapitale e la Susan G.annunciano ladeldelladellache, grazie all’ausilio dellaUnità Mobile disenologica inaugurata lo scorso dicembre, consentirà l’offerta di esami clinico-strumentali gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno. L’Unità Mobile delladellaè allestita con strumenti tecnologici di ...

Advertising

Camicol1 : RT @komenitalia: La #RACEFORTHECURE è l’#evento simbolo di #Komenitalia. È la più grande #manifestazione per la #lotta ai #tumoridelseno in… - Stefani19753108 : RT @komenitalia: La #RACEFORTHECURE è l’#evento simbolo di #Komenitalia. È la più grande #manifestazione per la #lotta ai #tumoridelseno in… - komenitalia : La #RACEFORTHECURE è l’#evento simbolo di #Komenitalia. È la più grande #manifestazione per la #lotta ai… - csvdifoggia : Manfredonia: prevenzione femminile con Komen Italia -