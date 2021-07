Khaby Lame aiuta la steward a riconoscere Bonucci. L’esilarante video spopola sui social (Di venerdì 9 luglio 2021) Ormai sono in molti a conoscere Khaby Lame, il ragazzo che con esilaranti video muti sui social smonta gli assurdi tutorial presenti in rete mostrando delle soluzioni semplici in sostituzione a quelle proposte, con espressione di sufficienza. Khaby e l’episodio Bonucci E non poteva mancare un video in riferimento a quanto successo alla fine della partita Italia-Spagna, quando il calciatore Bonucci si è recato sotto gli spalti per festeggiare con i tifosi, salvo essere afferrato per un braccio da una steward che lo aveva scambiato ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 9 luglio 2021) Ormai sono in molti a conoscere, il ragazzo che con esilarantimuti suismonta gli assurdi tutorial presenti in rete mostrando delle soluzioni semplici in sostituzione a quelle proposte, con espressione di sufficienza.e l’episodioE non poteva mancare unin riferimento a quanto successo alla fine della partita Italia-Spagna, quando il calciatoresi è recato sotto gli spalti per festeggiare con i tifosi, salvo essere afferrato per un braccio da unache lo aveva scambiato ...

