Kate Middleton è già uscita dall'isolamento, il giallo durata della quarantena: sarà alle finali di Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) parteciperà alle finali maschili e femminili di Wimbledon questo fine settimana dopo essere uscita dall'autoisolamento. La duchessa di Cambridge si era rintanata a Kensington Palace dopo aver avuto un ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 luglio 2021) parteciperàmaschili e femminili diquesto fine settimana dopo essere'auto. La duchessa di Cambridge si era rintanata a Kensington Palace dopo aver avuto un ...

Advertising

ilmornaz : ?? C’è l’Italia in finale anche a #Wimbledon con #Berrettini! Già il fatto di essere premiati da Kate Middleton, è… - GossipItalia3 : Kate Middleton, Mary di Danimarca le copia l’outfit? #gossipitalianews - HondaBerlin : RT @vogue_italia: Cambio di programma: Kate Middleton non sarà presente alla cerimonia dello svelamento della statua di Lady Diana... http… - meiklwagner : RT @vogue_italia: Cambio di programma: Kate Middleton non sarà presente alla cerimonia dello svelamento della statua di Lady Diana... http… - VanityFairIt : Qual è l'abito che mette d'accordo tutte? -