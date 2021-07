Juventus, rinnovo Dybala: la Joya vuole incontrare Allegri (Di venerdì 9 luglio 2021) Per il rinnovare il contratto con la Juventus, Paulo Dybala vorrebbe prima un incontro con Allegri: la situazione Dybala vuole rinnovare e restare, ha il contratto in scadenza nel 2022. Prima però di riprendere la trattativa vuole conoscere il suo ruolo nella Juventus che verrà. Dopo aver saltato al Copa America (per la quale ha sofferto) non vuole rischiare anche il Mondiale. Ecco perché aspetta con ansia il raduno e il faccia a faccia con Allegri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Per il rinnovare il contratto con la, Paulovorrebbe prima un incontro con: la situazionerinnovare e restare, ha il contratto in scadenza nel 2022. Prima però di riprendere la trattativaconoscere il suo ruolo nellache verrà. Dopo aver saltato al Copa America (per la quale ha sofferto) nonrischiare anche il Mondiale. Ecco perché aspetta con ansia il raduno e il faccia a faccia con. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

