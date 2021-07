Jessica Antonini è convinta che Davide Lorusso sia gay | “Le foto che mandava a delle persone…” VIDEO

LadyNews_ : #JessicaAntonini su #DavideLorusso: 'Il suo orientamento? Rimango del mio pensiero' - BITCHYFit : Jessica Antonini continua a pensare che Davide Lorusso sia gay: 'Le foto che mandava a delle persone...' *… - MondoTV241 : UeD, Jessica Antonini Davide Lorusso: 'È un poveretto che mi ha sottovalutata. Grandissimo attore..' #uominiedonne… - StraNotizie : Jessica Antonini continua a pensare che Davide Lorusso sia gay: “Le foto che mandava a delle persone…”… - GiuseppeporroIt : 'Davide Lorusso è un poveretto', Jessica Antonini ritorna a parlare del suo ex e svela un retroscena choc… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Antonini

La ex tronista di U&D,si è scagliata ancora contro il ragazzo che ha scelto in tv Davide Lorusso lanciando pesanti accuse Le polemiche attorno ae la sua ormai naufragata storia con Davide ...è tornato a parlare dell'orientamento sessuale del suo ex fidanzato, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Davide ...Per tali intime confessioni, Natalia è stata criticata da Beatrice Buonocore, Jessica Antonini e Karina Cascella. Andrea, invece, dopo Comodino e Croccantino ha un nuovo soprannome: è stato ...Jessica Antonini è tornato a parlare dell'orientamento sessuale del suo ex fidanzato, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Davide Lorusso.