Jennifer Lopez da oltre due decenni icona intramontabile di stile | bellezza e creatività si candida a regina dell’estate con “Cambia el Paso”

(Di venerdì 9 luglio 2021)è tornata con un nuovo singolo che riscalderà quest’estate! È disponibile in digitale “EL” per la prima volta insieme all’artista portoricano RAUW ALEJANDRO. È online anche il videoclip ufficiale (https://youtu.be/SPtywMQMymI) diretto da Jessy Terrero. Prodotto da Trevor Muzzy (Pitbull, Usher, Jason Derulo), collaboratore di lunga data e vincitore di un Grammy Award, il brano è caratterizzato da un beat sexy e sinuoso arricchito da un ritmo reggaeton e sprigiona l’energia tipica del pop. Lo scorso annoha pubblicato due delle hit in lingua spagnola di maggior successo ...

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: È sempre più l'estate dei Bennifer ?? #BenAffleck #JenniferLopez - YolBlog : JENNIFER LOPEZ – è uscito il video del nuovo singolo che riscalderà quest’estate! CAMBIA EL PASO Feat. RAUW ALEJAND… - RadioWebItalia : Jennifer Lopez è tornata con un nuovo singolo che riscalderà quest’estate @RadioWebItalia - DietrolaNotizia : Jennifer Lopez, un nuovo singolo che riscalderà l'estate - taehaunted : letteralmente il mio sogno delle elementari ???? che me ne ero innamorata con la pubblicità della fiat con jennifer lopez -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

approfondimentodiventa Madonna: le foto su Instagram La cantante ha annunciato l'arrivo del lavoro tramite un post sul profilo Instagram che conta più di sedici milioni di follower ...Da poche ore disponibile il videoclip del brano reggaeton che la vede per la prima volta collaborare con l'artista portoricanoè tornata con un nuovo singolo che riscalderà quest'estate! È disponibile in digitale " Cambia el paso " per la prima volta insieme all'artista portoricano Rauw Alejandro . È online ...Jennifer Lopez è tornata con un il nuovo singolo “Cambia el paso” per la prima volta insieme all’artista portoricano Rauw Alejandro.Dopo essere tornati insieme da pochi mesi, Jennifer Lopez e Ben Affleck, che avevano avuto una relazione quasi vent’anni fa, sarebbero già pronti per la convivenza. Metti mi piace su Facebook per ...