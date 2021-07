Jackie Ormes | l’unica fumettista nera d’America

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 luglio 2021) Per la rubrica “Esseri Unici” oggi raccontiamo la storia di. Nata Zelda Mavin Jackson il 1° agosto 1911 a Pittsburgh, Pennsylvania, è conosciuta come la prima vignettista afroamericana fu la creatrice del fumetto Torchy Brown e del pannello Patty-Jo ‘n’ Ginger. Iniziò la sua carriera come correttore per il Pittsburgh Courier, un settimanale afroamericano. Tra il 1937 e il 1938 il giornale pubblicò il suo fumetto, Dixie to Harlem, che presentava il formidabile personaggio Torchy Brown, una giovane donna di colore del Mississippi che si trasferisce a New York per diventare la star del canto del Cotton Club. La striscia fu presto apparsa su ...