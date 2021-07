"It's coming home", da dove nasce e cosa vuol dire il tormentone inglese (Di venerdì 9 luglio 2021) Lo cantano i tifosi a Wembley, quelli che guardano la partita nei pub e anche il premier Boris Johnson. Ecco da dove nasce il tormentone "It's coming home" Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 9 luglio 2021) Lo cantano i tifosi a Wembley, quelli che guardano la partita nei pub e anche il premier Boris Johnson. Ecco dail"It's

Advertising

CB_Ignoranza : L’Inghilterra è Campione d’Europa! IT’S COMING HOME ?? #Inghilterra #Euro2020 - GoalItalia : Kasper Schmeichel gela i giornalisti inglesi: 'It's coming home? Quand'è che avete vinto la Coppa?' ?????????????????????? - GGabbuti : @edoeduorg Football is coming home, hanno già vinto e complimenti a loro, ma noi mostriamo come perde un italiano! ?????? - RebicIsTheWay : RT @AcmDuivel: Ho la netta sensazione che domenica infliggeremo agli inglesi una di quelle umiliazioni calcistiche più pesanti di sempre, t… - Totonnix94 : Domenica, #Londra potrebbe tingersi d'azzurro. 'Sport is coming home', ma la sua casa deve essere #Roma! #Berrettini #Wimbledon #ITAENG -