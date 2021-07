Italiano detenuto ad Abu Dhabi. Fidanza e altri 27 europarlamentari chiedono l’intervento della Ue (Di venerdì 9 luglio 2021) Il caso di Andrea Costantino, l’imprenditore milanese in cella da marzo ad Abu Dhabi, arriva fino alle istituzioni europee. A farsene portavoce il Capodelegazione di Fratelli d’Italia – ECR al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, che ha inviato una lettera urgente, sottoscritta da altri 27 eurodeputati italiani di diversi gruppi politici, all’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Ue Josep Borrell.La lettera a Borrell promossa dal capogruppo FdILa lettera ricorda le procedure arbitrarie dell’arresto di Costantino, la tuttora mancante comunicazione dei capi di imputazione nei confronti del nostro connazionale e la conseguente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Il caso di Andrea Costantino, l’imprenditore milanese in cella da marzo ad Abu, arriva fino alle istituzioni europee. A farsene portavoce il Capodelegazione di Fratelli d’Italia – ECR al Parlamento Europeo, Carlo, che ha inviato una lettera urgente, sottoscritta da27 eurodeputati italiani di diversi gruppi politici, all’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Ue Josep Borrell.La lettera a Borrell promossa dal capogruppo FdILa lettera ricorda le procedure arbitrarie dell’arresto di Costantino, la tuttora mancante comunicazione dei capi di imputazione nei confronti del nostro connazionale e la conseguente ...

