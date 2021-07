Italia | Spinazzola | «Infortunio difficile da rimuovere Finale? Possiamo farcela»

(Di venerdì 9 luglio 2021) Leonardosuona la carica in vista delladi Euro 2020 contro l’Inghilterra: le dichiarazioni del terzino Leonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport.– «In quel centro ci andrò domani con tutta la squadra. Sto bene, sono più emozionato ora di quando ero dentro la squadra.quell’episodio è un po’ma cerco di pensare alle cose belle della vita che ho e vado avanti con quelle. I compagni mi hanno emozionato tantissimo, li ho ringraziati per due ore, ho aspettato che mi richiamassero e mi ricantassero la canzone in pullman. Poi sapevo ...

RO M A - Leonardoha concesso un'intervista esclusiva al Tg1. L'esterno giallorosso ha raccontato che si unirà al gruppo degli azzurri in vista della finale di Euro2020, per incitarli e stare insieme a loro: ...Tutte le notizie sulla squadraCi sarà anche Leonardo Spinazzola a Wembley per partecipare coi suoi compagni dell'Italia alla finale dei campionati Europei in programma domenica prossima contro l'Inghilterra. L'esterno sinistro ...Il laterale della Roma e della Nazionale Italiana, Leonardo Spinazzola, ha parlato in esclusiva al Tg1 delle ore 20.00 in un’intervista a cura di Valentina Bisti. Ecco le sue dichiarazioni: “Se ...