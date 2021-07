Italia-Spagna, Caressa e Bergomi show ai rigori: “Andiamo in finale Beppeeee” (VIDEO) (Di venerdì 9 luglio 2021) Grazie alla vittoria ai danni della Spagna, l’Italia è approdata in finale agli Europei 2020. Decisivi i calci di rigore, dove gli uomini del ct Mancini si sono imposti ed hanno eliminato gli avversari. Decisivo l’errore di Morata, che si è fatto ipnotizzare da Donnarumma. Tra i protagonisti di questi attimi concitati, seppur in maniera indiretta, sicuramente Fabio Caressa e Beppe Bergomi. I due telecronisti Sky hanno accompagnato i telespettatori facendo vivere loro grandi emozioni. E’ letteralmente impazzito Caressa, che dopo il penalty trasformato da Jorginho ha gridato: ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Grazie alla vittoria ai danni della, l’è approdata inagli Europei 2020. Decisivi i calci di rigore, dove gli uomini del ct Mancini si sono imposti ed hanno eliminato gli avversari. Decisivo l’errore di Morata, che si è fatto ipnotizzare da Donnarumma. Tra i protagonisti di questi attimi concitati, seppur in maniera indiretta, sicuramente Fabioe Beppe. I due telecronisti Sky hanno accompagnato i telespettatori facendo vivere loro grandi emozioni. E’ letteralmente impazzito, che dopo il penalty trasformato da Jorginho ha gridato: ...

