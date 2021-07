Italia-Inghilterra, probabili formazioni Finale Europei 2021: ballottaggio Immobile-Belotti, Foden in panchina (Di venerdì 9 luglio 2021) Domenica 11 luglio alle ore 21.00 il mitico stato di Wembley sarà teatro della Finale degli Europei 2021 di calcio tra l’Inghilterra e l’Italia. Un atto conclusivo dai crismi storici perché mai un confronto del genere si è proposto in una Finale di una competizione continentale. Per la Nazionale si tratta della decima Finale in un grande torneo internazionale (sei Mondiali, quattro Europei): solo la Germania (14) ne ha giocate di più tra le compagini europee. In questo contesto, l’Italia non ha mai perso contro ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Domenica 11 luglio alle ore 21.00 il mitico stato di Wembley sarà teatro delladeglidi calcio tra l’e l’. Un atto conclusivo dai crismi storici perché mai un confronto del genere si è proposto in unadi una competizione continentale. Per la Nazionale si tratta della decimain un grande torneo internazionale (sei Mondiali, quattro): solo la Germania (14) ne ha giocate di più tra le compagini europee. In questo contesto, l’non ha mai perso contro ...

